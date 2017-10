Dopo la vittoria del suo Novara sul Frosinone, Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa: "Prestazione di alto profilo contro la migliore squadra in B. Ci godiamo la serata, che abbiamo costruito in questa settimana. Premiato l’atteggiamento dei giocatori che hanno trascinato anche il pubblico, si è creato un bel clima, spero sia l’inizio di un percorso condiviso. Le cose si fanno insieme, più siamo meglio è. Con l’appoggio del pubblico rendiamo meglio anche noi. Orlandi ha fatto bene nel nuovo ruolo, ha fatto una partita di grande spessore. Montipò ha fatto molto bene, anche dopo l’errore sul gol, sono molto contento di lui, può succedere. Molta stima per il Frosinone, anche l’anno scorso era la migliore. Oggi però voglio dare merito ai miei ragazzi. 3-5-2? Abbiamo già giocato con lo stesso modulo contro Carpi e Parma, meritavamo punti anche lì. Dopo Foggia abbiamo deciso di giocare in questo modo, ma possiamo giocare con due sistemi diversi".