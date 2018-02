Tre vittorie in una settimana, un toccasana per la Lazio di Inzaghi, che ritrova il sorriso e si prepara a due big match, uno dopo l'altro: il Milan in Coppa Italia e la Juventus sabato sera in campionato. 3 vittorie figlie della rinascita di 3 giocatori-chiave, come riporta il Messaggero: Milinkovic-Savic, F. Anderson e Immobile hanno trascinato la Lazio, regalandogli la nona vittoria in trasferta stagionale, record per il club.



NUMERI PAZZESCHI - Questa Lazio sta mettendo insieme numeri da record: in Europa ha segnato 33 reti, una in meno del Liverpool di Klopp, primo assoluto nel continente. Tra campionato e coppe, la squadra di Inzaghi ha segnato 2 reti a gara di media, una macchina da gol al livello di Manchester City, Barcellona e Psg. Ora Milan e Juventus, poi 4 partite abbordabili prima del derby della capitale. Le 3 vittorie di seguito hanno anche galvanizzato l'ambiente: superata quota 25mila biglietti venduti, c'è speranza di toccare i 40mila presenti contro il Milan.