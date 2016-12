Notizie positive in arrivo dalla Cina per Inter e Milan, non per quanto riguarda il mercato bensì dal punto di vista del seguito. Mundo Deportivo, infatti, ha pubblicato i numeri delle squadre più seguite dal popolo cinese e le milanesi si collocano, a sorpresa, sul podio. 106 milioni di tifosi per entrambe, che guardano dall'alto tutte le altre squadre europee, eccezion fatta per il Real Madrid che guida questa speciale classifica con 127 milioni di tifosi.