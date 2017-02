A fine gennaio era arrivata la rescissione consensuale con la Sampdoria. Da allora, però, Antonio Cassano non ha ancora trovato un nuovo club e ha continuato ad allenarsi con la Primavera del club del presidente Ferrero. Nelle prossime ore potrebbe arrivare però una svolta per il futuro di FantAntonio: secondo quanto riporta Sky Sport, la Virtus Entella è tornata all'assalto dell'attaccante barese, con una nuova offerta per un contratto di due anni e mezzo. Il giocatore, dopo la diffidenza iniziale, ha aperto all'ipotesi e nelle prossime ore il club ligure attende una risposta. Cassano ha ancora tempo fino a martedì per firmare per una nuova squadra, dopo quella data anche il mercato per gli svincolati sarà chiuso.