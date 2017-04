Non accennano a placarsi le polemiche tra Gerard Piqué e Sergio Ramos, leader delle difese di Barcellona e Real Madrid, affrontatesi ieri nel Clasico terminato 3-2 in favore dei blaugrana. Il capitano dei Blancos, dopo l'espulsione per il fallaccio su Lionel Messi, avrebbe cercato lo sguardo dell'avversario dicendo: "Parla ora, parla ora" e indicando il palco del Santiago Bernabeu dove si trova la dirigenza tanto criticata dal catalano. Dopo la partita Piqué ha incendiato la vicenda con le sue dichiarazioni: "Il cartellino rosso è sacrosanto, non tocca minimamente il pallone e va direttamente sull'uomo. Il problema è che qui sono abituati agli arbitraggi permissivi. Quando tornerà a casa, Sergio Ramos si pentirà del suo gesto". Pronta la risposta di Ramos: "Io non credo che il mio fallo fosse da espulsione diretta. Quel cartellino ha condizionato la partita. Dopo averlo rivisto 40 volte, ammetto di essere arrivato in ritardo, ma senza fare male a nessuno. E Messi lo sa, è saltato, ma non l'ho toccato".