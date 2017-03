Presentato nei giorni scorsi il progetto per la realizzazione del nuovo stadio, con tutte le strutture annesse, ed in cerca dei partner finanziari per realizzare l'opera, la Fiorentina ha intanto una data ben precisa da rispettare: è quella del 31 dicembre 2017. Oltre questo tempo infatti decadrà l'interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio: la Fiorentina dovrà per altro integrare la documentazione affinché possa essere indetta la conferenza dei servizi per arrivare al sì definitivo. Elementi sottolineati da Tommaso Grassi, capogruppo in Consiglio Comunale di "Firenze Riparte a Sinistra".