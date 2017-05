La situazione relativamente alla costruzione del nuovo stadio della Fiorentina non è perfettamente lineare. Ci sono alcuni problemi da risolvere e ad illustrarli è il consigliere comunale di Forza Italia, Jacopo Cellai, intervenuto su Radio Blu: “Lo spostamento del mercato è condizione essenziale per la costruzione del nuovo stadio. Falchetti (pres. Mercafir ndr) ha detto che entro il 31 dicembre il mercato si sposta, una notizia che, se confermata, sarebbe una grande notizia sul fronte stadio. Non credo che però a breve arriveranno novità in merito. Ci sono state varie alternative, la verità è che poi tutto è cambiato con le richieste della Fiorentina di voler realizzare anche servizi e strutture oltre allo stadio. Nuova area? Forse l'area di Novoli è quella più avanti dal punto di vista della viabilità. Dopo un anno e mezzo in cui è stata concessa tutta l'area della Mercafir ancora niente è cambiato. Lo stadio, oltre ad essere una grande opportunità della Fiorentina, lo è anche per la città sotto l'aspetto dei posti di lavoro".