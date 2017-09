Il 28 settembre sarà un giorno storico per il Frosinone, che inaugurerà il nuovo impianto. Questo il comunicato: "Il Frosinone Calcio - si legge nel comunicato della società - rende noto che il giorno 20 settembre prossimo verrà comunicato l’intero programma riguardante la manifestazione d’inaugurazione dello stadio ‘Benito Stirpe’, la quale si terrà il giorno 28 settembre alle ore 17. Le informazioni contenute correlate all’inaugurazione stessa potranno, per quella data, essere consultate sul sito internet della Società. Il club giallazzurro - precisa la nota - tiene a sottolineare il lavoro capillare che sta producendo l’intera macchina organizzativa, affinché tutte le componenti che ruotano attorno alla nascita del nuovo Impianto di proprietà e gli Organismi preposti alle verifiche siano in grado di comunicare le attese risposte nei tempi prefissati. La Società si appella dunque alla sensibilità degli organi di stampa, - conclude il Frosinone - onde evitare di far circolare notizie che possano anche minimamente rallentare questo iter così delicato". Se non dovessero esserci intoppi all'ultimo momento, dunque, la squadra di Moreno Longo potrà debuttare nel nuovo impianto il 2 ottobre nella sfida interna contro la Cremonese.