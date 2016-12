Non conosce mezze misure la Juventus di Max Allegri che, come ricorda Repubblica in edicola questa mattina, non pareggia in campionato da ben 29 partite. L'ultimo match terminato in pareggio è lo 0-0 del Dall'Ara contro il Bologna lo scorso febbraio che 'fermò' la striscia vincente bianconera a 15 vittorie consecutive.



RECORD EUROPEO - La Juventus è l'unica squadra in Europa a non aver mai pareggiato in campionato in questa prima parte di stagione e l'unica, insieme alla Roma, ad aver vinto tutte le partite casalinghe giocate dall'inizio del 2016/17. L'allergia al pareggio Juventina è una tendenza di tutte le squadre italiane in questa stagione. Tra i cinque maggiori tornei continentali, infatti, quello di casa nostra è quello con il minor numero di pareggi (20,79%), il top in Spagna (26,97%).