Seguito anche da Juventus e Milan, Renato Sanches alla fine si è trasferito in prestito allo Swansea. L'allenatore Paul Clement spiega come ha convinto il Bayern Monaco, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Ancelotti: "Per prima cosa ho chiamato Rummenigge a inizio estate. Sentivano che lo Swansea fosse un posto dove sarebbe potuto crescere ed essere allenato e dove avrebbe potuto giocare con continuità. Vorrei ringraziare Kalle e Carlo (Ancelotti, ndr) per aver mostrato fiducia nel club e in me come allenatore permettendo a Sanches di venire qui", riporta Sky Sports UK.