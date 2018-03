Dal ritiro della nazionale slovena, il portiere Jan Oblak spaventa l'Atletico Madrid: "Rinnovo? Posso dire solo una cosa, non c'è nulla di nuovo. Si sono scritte molte cose, chi lo dà per fatto e chi dice che non ci sarà. L'unica cosa certa è che non c'è nulla di nuovo, ho due anni di contratto e presto capiremo quali sono i piani dell'Atletico - riporta Ekipa - E' difficile parlare del futuro, di quel che succederà domani o la prossima stagione. Vedremo...".