Intervistato da Milan TV al termine della sfida contro il Chievo Lucas Ocampos ha parlato del matche del suo ambientamento in rossonero: "Entrare senza riscaldamento non era facile, ma è andata bene. Quando arrivi in una squadra nuova devi imparare tante cose. Montella ci chiede di giocare come sappiamo, ci chiede tanto tatticamente. Gruppo Milan? Mi trovo molto bene, con i sudamericani è stato più facile ambientarmi. Gol? Per un attaccante è importante, devo continuare a lavorare. Juve? È una gara importante, non sarà una partita facile".