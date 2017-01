Un affare che sembrava fatto, rischia di saltare. Lucas Ocampos e il Milan: una brusca frenata. Colpa del Marsiglia. Come riporta Sky Sport, il club rossonero è stufo di aspettare la risposta del Marsiglia, proprietario del cartellino, che tarda ad arrivare e ha comunicato ai francesi di non volere più il classe 094. Saranno ore calde, le prossime, sul fronte Ocampos, con il giocatore che non è stato convocato da Juric, il quale in conferenza stampa aveva, praticamente, ufficializzato la cessione.



Strategia o scelta definitiva? Il Milan forza la mano. Arriverà la risposta del Marsiglia.