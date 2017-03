Il Milan esce furioso ma a testa alta dallo Juventus Stadium, non tutti i giocatori però: c'è chi ha giocato una partita maiuscola come Donnarumma, chi invece non ha dato il giusto apporto alla squadra e tra questi c'è indubbiamente Lucas Ocampos. Lento, prevedibile e mai capace di saltare l'uomo creando la superiorità numerica, sia quando schierato in fascia sia quando spostato al centro dell'attacco dopo l'uscita di Bacca: quasi a bilanciare invece l'esuberanza di Deulofeu, che parla la stessa lingua ma gioca tutto un altro calcio contro i bianconeri.



OK CON LE PICCOLE, MA CON LE BIG... - Il forfait di Suso aveva nuovamente spalancato le porte a Ocampos, già subentrato allo spagnolo nella gara contro il Chievo, ma il risultato questa volta è stato diametralmente opposto: a San Siro si era visto un giocatore estroso, intraprendente e disponibile in fase di ripiegamento, capace di conquistare anche un calcio di rigore conteso a Lapadula e poi ceduto al numero 9 rossonero; di tutte queste qualità a Torino si è visto solo lo spirito di sacrificio in copertura. Non è però la prima volta che capita, anzi, dopo un campione di quattro partite (si esclusa la gara con la Sampdoria, entrato con una situazione già complicata) sembra quasi una tendenza: Ocampos brilla con le piccole, buono anche il finale contro il Sassuolo, ma quando il livello dell'avversario si alza sparisce. Lucas era già stato schierato titolare a Roma contro la Lazio, da falso nove in un tridente tutto leggero con Suso e Deulofeu, ma anche in quell'occasione l'argentino non si era distinto per particolari meriti, quasi oscurato dalle buone iniziative dei due esterni spagnoli.



IL RISCATTO SI ALLONTANA - Un trend che non fa felice il giocatore, i tifosi e soprattutto la società, e con una situazione intricata come la sua questo non è lo scenario migliore. Ocampos in questo momento si trova in prestito dal Marsiglia al Milan via Genoa, che ha mantenuto gli oneri sul riscatto che dovrebbe diventare obbligatorio in base ai gol: 7 milioni di euro all'OM qualora realizzasse 7 gol, 9 se le reti saranno 9, 11 con 11 marcature e al momento l'attaccante classe '94 è fermo a quota 3; solo dopo il riscatto da parte dei rossoblù il Milan si siederebbe al tavolo con Preziosi per trattare l'eventuale acquisto a titolo definitivo, ma i dubbi sulla reale importanza del giocatore all'interno del progetto tecnico per la prossima stagione crescono, soprattutto dopo la partita con la Juventus. La sorte però offre un nuovo assist a Ocampos: l'infortunio di Suso si è rivelato più grave del previsto e salvo imprevisti gli impedirà di prendere parte al prossimo impegno di campionato, lasciando spazio dunque all'argentino nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. E non contro un avversario qualsiasi, ma proprio con quel Genoa che assieme ai rossoneri deciderà il suo futuro: anche se non contro una squadra tra i primi posti della classifica, ecco la prima occasione per riscattarsi e provare a guadagnarsi una conferma, a fine stagione, tutt'altro che certa.



Twitter: @Albri_Fede90