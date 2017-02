Il trasferimento in Cina di Pepe, giocatore del Real Madrid, sembrava cosa fatta; il difensore portoghese, però, sarebbe tornato sui suoi passi e starebbe valutando di rifiutare le ricche proposte arrivate dai club cinesi. Stando a quanto riportato da As, infatti, il giocatore non è convinto per via delle nuove regole che disciplinano lo sbarco dei calciatori stranieri in Cina e potrebbe restare in Europa. Ecco perché la Juventus, che già il passato inverno aveva contattato l'entourage di Pepe, potrebbe tornare alla carica la prossima estate.