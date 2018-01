Il cambio di procuratore, il passaggio da Dejan Joksimovic ad Alessandro Lucci, non ha spostato gli equilibri, per riprendere un'espressione molto in voga in questi ultimi mesi. Il futuro di Milan Badelj rimane in bilico, con la Fiorentina chiamata a prendere una decisione non semplice in vista della seconda metà di stagione: trattenere il centrocampista a giugno e perderlo a parametro zero per provare a raggiungere con lui un posto nella prossima Europa League o correre il rischio di rinforzare una rivale diretta anticipando il suo addio a gennaio?



OCCASIONE MILAN - Milan e Roma infatti hanno seguito con particolare attenzione la sua situazione negli ultimi tempi e, secondo quanto filtra dalla galassia fiorentina, con un rinnovo che ad oggi appare un'ipotesi remota i contatti si sono più insistenti e concreti nelle ultime settimane. Perchè entrambe sono alla ricerca di una soluzione low cost per completare i rispettivi reparti di centrocampo, che hanno denunciato una carenza di alternative per affrontare una stagione ricca di impegni anche sul fronte europeo. Il Milan in particolare, dopo il ritorno al centrocampo a tre, ha bisogno di una mezzala che offra la possibilità a Bonaventura e Kessie di respirare di tanto in tanto; nonostante Badelj si esprima al meglio come regista basso (posizione occupata in rossonero da Montolivo e Biglia), nel corso della sua carriera ha interpretato anche il ruolo di interno e le favorevoli condizioni economiche rappresentano un'occasione da sfruttare per riprendere un discorso mai interrotto da almeno un anno a questa parte.



NECESSITA' ROMA - Quella che per il Milan può essere un'opportunità, per la Roma rischia di trasformarsi in una necessità. Il francese Maxime Gonalons ha faticato più del previsto a calarsi nella parte di vice De Rossi e il suo scarso impiego (10 apparizioni complessive in tutte le competizioni) potrebbe portare a riflessioni di mercato che consentirebbero all'ex capitano del Lione di esprimersi altrove con maggiore continuità e al club capitolino di fare cassa. La stessa alternanza tra Pellegrini e Strootman come mezzala sinistra non ha portato i risultati sperati e anche la situazione del giocatore olandese in chiave futura è da monitorare. Ecco perchè l'ingaggio di Badelj avrebbe l'effetto di risolvere due problemi in un colpo solo: giocatore esperto, duttile e dal rendimento certo. Oltre che economico. Possibilità per il Milan, necessità per la Roma: il futuro del croato si decide ora, con l'ultima parola che spetta ovviamente alla Fiorentina.