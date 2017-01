Oggi parte il torneo Sudamericano Sub 20 , ma non è l'unica vetrina importante in prospettiva futura. Infatti questo pomeriggio si giocano anche due(ore 14.30) con l'esperimento della VAR online e l'(ore 19).deve fare a meno dell'attaccante interista Andrea, assente per infortunio. Ecco l'elenco dei convocati.Alessandro Confente (Chievo Verona), Mattia Del Favero (Juventus).Nicolò Casale (Hellas Verona), Andres Llamas Acuna (Milan), Riccardo Marchizza (Roma), Giuseppe Scalera (Bari), Alessandro Tripaldelli (Juventus), Alessandro Vogliacco (Juventus).Alessandro Bordin (Roma), Davide Frattesi (Roma), Matteo Gabbia (Milan), Simone Lo Faso (Palermo), Giulio Maggiore (Spezia), Filippo Melegoni (Atalanta), Luca Zanimacchia (Genoa).Patrick Cutrone (Milan), Simone Mazzocchi (Atalanta), Marco Tumminello (Roma).- Anche in questo caso il selezionatorenon può contare su un attaccante infortunato: Pietro(classe 2001) del Genoa. Ecco l'elenco dei convocati:Marco Carnesecchi (Cesena), Simone Ghidotti (Fiorentina).Matteo Anzolin (Vicenza), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Axel Campeol (Milan), Antonio Candela (Spezia), Moris Sportelli (Milan).Roberto Biancu (Cagliari), Fabrizio Caligara (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Salvatore Pezzella (Roma), Manolo Portanova (Lazio), Andrea Rizzo Pinna (Atalanta), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Elia Visconti (Inter).Bioty Moise Kean (Juventus), Davide Merola (Inter), Lorenzo Pirreca (Bologna).- Calciomercato.com aveva già stilato una lista dei migliori talenti italiani classe 2000 , Ora aggiornata con altri nomi.Alessandro Plizzari (Milan), Simone Ghidotti (Fiorentina), Giacomo Figliuzzi (Crotone).Davide Bettella (Inter), Antonio Candela (Spezia), Matteo Anzolin (Vicenza), Lorenzo Costa (Novara).Emanuel Vignato (Chievo Verona), Salvatore Pezzella (Roma), Roberto Biancu (Cagliari), Fabrizio Caligara (Juventus), Elia Visconti (Inter), Andrea Ghion (Sassuolo), Gnecchi Gianluca (Sampdoria).Davide Merola (Inter), Moise Kean (Juventus), Pietro Pellegri (2001 Genoa), Matteo Stoppa (Novara), Giuseppe Montaperto (Empoli).