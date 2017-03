Un corteggiamento durato un’estate intera, con riflessioni importanti e il rifiuto decisivo: ma il Manchester City non ha ancora detto addio al sogno di abbracciare Leonardo Bonucci. Il primo estimatore del giocatore è come sempre Pep Guardiola che, come riportato dal Manchester Evening, tornerà all’assalto per il difensore bianconero nella prossima finestra di mercato. Il club di Al Mubarak è pronto a investire per il nazionale italiano, il cui contratto con la Juventus scadrà soltanto nel 2021, circa quaranta milioni di sterline.