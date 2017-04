Secondo la stampa spagnola Guillermo Ochoa sarebbe pronto a legarsi al Granada in caso di salvezza.

Il portiere, che già in questa stagione sta difendendo i pali del Granada, è in prestito dal Malaga e ha il contratto in scadenza nel Giugno 2017.

In caso di retrocessione il portiere potrebbe valutare altre opzioni in Europa. Il numero 1 messicano ha giocato anche in Francia dal 2011 al 2014 all'Ajaccio.