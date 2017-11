14.00 Oddo è il nuovo allenatore dell'Udinese, questa la nota ufficiale: "Udinese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al signor Massimo Oddo. Mister Oddo verrà presentato quest'oggi in una conferenza stampa prevista alle 14:15 nella Sala Stampa della Dacia Arena. A seguire, nel pomeriggio, il Mister dirigerà il primo allenamento al Bruseschi".



11.40 La notizia ora è ufficiale, Delneri non è più l'allenatore dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra Mister Luigi Delneri e l’allenatore in seconda Giuseppe Ferazzoli. Udinese Calcio ringrazia Gigi Delneri e Giuseppe Ferazzoli per la passione e la dedizione dimostrate ogni giorno in questi 13 mesi trascorsi sulla nostra panchina, e augura loro il meglio per il futuro". Manca invece solo l'ufficialità per Oddo, che come raccolto da Calciomercato.com ha appena rescisso col Pescara.



10.01 Cambio della guardia sulla panchina dell'Udinese. L'ultima sconfitta in casa con il Cagliari costa il posto a Gigi Delneri, ormai destinato a lasciare la squadra con 12 punti in altrettante giornate di campionato. Frutto di 4 vittorie e 8 sconfitte, con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e la trasferta con la Lazio da recuperare.



Delneri era arrivato l'anno passato a stagione in corso al posto di Beppe Iachini (ora candidato alla panchina dell'Hellas Verona insieme ad altri due ex Udinese come Guidolin e Colantuono nel caso venga esonerato Pecchia), ottenendo la prima vittoria in casa contro il Pescara di Oddo. Proprio quest'ultimo è pronto a diventare il nuovo tecnico dell'Udinese dopo essersi accordato per rescindere il contratto che lo legava ancora al club abruzzese, ora allenato da Zeman in Serie B.