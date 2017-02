Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara, ha parlato a Sky Sport del suo esonero e della partita che Inter e Roma giocheranno a San Siro: ''Sono delusioni che fanno bene, aiutano a crescere più di una vittoria e ti aiutano a crearsi quella famosa esperienza che alla fine serve a tutti. C’è modo di riflettere sugli errori fatti per provare a non ripeterli. L’Inter è cresciuta tantissimo, anche alla partita d’andata mi esposi dicendo che non aveva nulla da invidiare alle big compresa la Juve a livello di organico. Ora con Pioli ha trovato una bella quadratura ed è diventata una squadra molto forte''.