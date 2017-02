Massimo Oddo è una furia. Ieri l'allenatore del Pescara non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato con la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, forse perché non voleva crederci quando i dirigenti gli hanno raccontato che Gianluca Caprari, il suo figlioccio, aveva chiesto di andarsene. O meglio, lo aveva fatto chiedere dal suo procuratore dopo aver saltato per squalifica la gara contro l'Inter, cioè la squadra che ne detiene la proprietà del cartellino. A quel punto Oddo deve aver ripensato anche all'ammonizione presa da Caprari la settimana precedente, lui diffidato, con una protesta reiterata solitamente non nelle sue abitudini, insomma ... potrebbe aver pensato male.