Bas Dost ha segnato 24 gol in 23 presenze nello Sporting Lisbona quest'anno e non può che aver fatto gola ai club cinesi in cerca di attaccanti. Motivo per cui il Tianjin Teda ha offerto 40 milioni per averlo, ma la sua reazione alla notizia è stata quantomeno insolita: "Quando il mio procuratore mi ha detto di avere ricevuto una proposta dalla Cina, una proposta che si aggirava attorno ai 40 milioni di euro per il club, ho cominciato a ridere. Non riuscivo più a smettere", ha detto al quotidiano olandese Dagblad van het Noorden. Poi aggiunge: " Sono lusingato, perché ho capito di essere tenuto anch'io in considerazione. Ma non ci ho nemmeno pensato troppo: la proposta dalla Cina era buona, ma anche qui il mio stipendio è buono".