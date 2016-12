Con i 38 milioni di euro l'anno accordatigli dallo Shanghai Shenhua Carlos Tevez è diventato il calciatore più pagato del mondo, ma per quanto ancora? Arriva infatti una notizia in grado di far tremare l'intero mercato mondiale: la Cina vuole anche Cristiano Ronaldo, ed è pronta a mettere sul piatto una cifra impressionante. Stando a quanto rivelato da Jorge Mendes (agente di CR7) a Sky Sport infatti, un club cinese sarebbe disposto a una follia: 300 milioni di euro per strappare il Pallone d'Oro al Real Madrid e un contratto da 150 milioni di euro a stagione per il portoghese. Cinque volte più di quanto guadagna Tevez, un'offerta superiore addirittura a quella formulata dall'Hebei Fortune all'eterno rivale Lionel Messi (100 milioni di euro all'anno): l'idea infatti è di rendere Ronaldo il simbolo della nascita del nuovo progetto calcistico cinese, il più forte del mondo per lanciare da un punto di vista mediatico un campionato finora noto solo per le valanghe di milioni immesse sui mercati europei. Un'offerta irrunciabile, CR7 sarà in grado di resistere?



Così Mendes: "Dalla Cina hanno offerto 300 milioni di euro al Real Madrid e 150 milioni all'anno al giocatore. Ma i soldi non sono tutto. Il Real Madrid è la sua vita".