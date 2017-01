Il Real Madrid non sembra aver alcuna intenzione di cederlo, ma su James Rodriguez, oltre alle offerte europee, è piombata la minaccia cinese: nei giorni scorsi, infatti, nel corso della trasmissione spagnola El Chiringuito de Jugones, è stato svelato un retroscena riguardante ben tre maxi offerte di 100 milioni di euro per il suo cartellino provenienti dalla Cina, tra le quali sarebbe ancora una volta sarebbe il Tianjin Quanjian di Cannavaro la squadra più disposta a sborsare. La Juve resta alla finestra: di certo, visto il costo elevato, il trequartista colombiano non può rientrare nei piani immediati di Marotta ma, ciò che è certo, è che se le offerte cinese venissero confermate e riproposte in estate, per qualsiasi squadra europea non ci sarebbe alcuna possibilità di competere.