Questa mattina la città disi è svegliata con la spiacevole scoperta delle deplorevoli offese alla memoria delscritte sui muri nei pressi della Basilica di Superga dove, il 4 maggio del 1949, si schiantò l'aereo che riportava a casa Valentinoe compagni dalla trasferta a Lisbona contro ilPer quelle frasi è arrivata anche la condanna via Twitter da parte della sindaca del capoluogo piemontese Chiara. "Vergognose le ingiurie contro il #GrandeTorino comparse a #Superga. Ci stiamo muovendo affinché vengano rimosse al più presto" ha cinguettato la prim cittadina e, a chi le faceva notare che ad aver scritto quelle frasi potrebbero essere stati tifosi della Juventus (squadra del cuore anche di Chiara Appendino) la sindaca ha risposto: "Non ho alcun problema a condannarli, come mi auguro che i veri tifosi granata condannino i cori sull'Heysel. Una condanna via Twitter dell'accaduto è arrivata anche da uno dei calciatori simbolo della Juventus, il centrocampista Claudio: "Chiunque abbia scritto quegli insulti, dovrebbe vergognarsi! #GrandeTorino #respect".