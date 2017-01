Nel 2016 ha raggiunto la definitiva maturazione, segnando 25 gol tra campionato, Coppa Italia e Nazionale (con cui ha debuttato proprio lo scorso settembre). Ma per Andrea Belotti il meglio deve ancora venire: l'anno del Gallo, infatti, comincia oggi. A dirlo è il calendario cinese, che fissa nel 28 gennaio il Capodanno e associa al 2017 l'animale che l'attaccante del Torino ama mimare nelle sue esultanze.



RENDIMENTO SUPER - Esultanze che i tifosi granata hanno imparato a memoria, vista la regolarità con cui il centravanti bergamasco timbra il cartellino. Già 16 volte in 21 partite in questa stagione, gol che avevano proiettato la squadra di Sinisa Mihajlovic in zona Europa League prima del calo delle ultime settimane. E della sconfitta di Bologna di domenica scorsa, quando Belotti era squalificato e il Toro non è riuscito a segnare. Il Gallo è pronto a ricominciare già da domenica, nella sfida dell'ora di pranzo contro quell'Atalanta che da bambino lo aveva scartato, facendolo soffrire. Poi, per fortuna, è arrivata l'Albinoleffe a credere nelle sue qualità.



ROSSO...NERO FORTUNATO - Ora, invece, in Belotti credono tutti. Dall'Arsenal (che per lui ha offerto 65 milioni qualche settimana fa) al Milan. Curiosamente, due squadre che hanno tra i loro colori sociali il rosso. Secondo i cinesi, per combattere la sfortuna che l'anno del Gallo porta a chi è nato sotto questo segno (come Belotti, che è del 1993) occorre indossare tanto rosso, tradizionalmente ritenuto fortunato. Con Carlos Bacca che non convince fino in fondo, la prossima estate il club di via Aldo Rossi farà un investimento importante in attacco e Belotti, per età e caratteristiche, sembra essere il profilo più adatto alla squadra di Vincenzo Montella. E chissà se proprio dei cinesi, quelli di Sino Europe-Sports, terranno fede alle loro tradizioni vestendo di rosso...nero Belotti.





@marcodemi90