La sessione invernale del calciomercato è ufficialmente iniziata da una decina di giorni, ma il Torino al momento non ha ancora portato a termine nessuna operazione, né in entrata, né in uscita. La società granata deve quindi ancora risolvere il problema di una valida alternativa ad Andrea Belotti come attaccante centrale, un ruolo per cui si è candidato anche Stefano Okaka.



L'attaccante ex Sampdoria è attualmente al Watford ma è finito da diverso tempo ai margini della squadra, motivo per cui vorrebbe cambiare aria. Si è proposto al Torino perché conosce e stima il tecnico Walter Mazzarri, ma il presidente Urbano Cairo al momento non sembra intenzionato a imbastire una vera e propria trattativa. Le priorità per l'attacco sono altre e l'affare Okaka potrebbe prendere piede solamente negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se il Torino non dovesse riuscire a ingaggiare altri giocatori per il reparto offensivo.