Dopo la vittoria, convincente, contro l'Albania, torna in campo l'Italia di Giampiero Ventura. Trasferta in Olanda, dove c'è una nazionale in crisi, alla ricerca di un commissario tecnico dopo l'esonero di Blind, condannato dalla sconfitta per 2-0 contro la Bulgaria. Sfida che, seppur amichevole, è piena di fascino per la storia costruita da entrambe le squadre.



Ventura cambierà le carte in tavola rispetto al match contro la nazionale di De Biasi, rispolverando il 3-5-2 dal sapore europeo, marchio di fabbrica dell'Italia di Conte. Occhi puntati, anche, su Gianluigi Donnarumma, all'esordio da titolare con la maglia azzurra dopo gli spezzoni contro Francia e Germania, chiamato a mantenere l'imbattibilità delle ultime 3 partite. Sarà, quella della Amsterdam ArenA la ventesima sfida tra azzurri e arancioni: 8 vittorie per l'Italia, 3 per l'Olanda e 8 pareggi.





OLANDA-ITALIA 1-1 LIVE

11' - GOL EDER: Pareggia subito l'Italia con Eder. Punizione di Verratti dalla trequarti, sbaglia il rinvio di testa Hoedt, Eder dal limite controlla e calcia in porta.

10'- GOL OLANDA: Promes mette in mezzo il pallone, devia Bonuccia sul ginocchio di Romagnoli, che spiazza l'incolpevole Donnarumma.



Olanda: Zoet; Tete, Martins Indi, Hoedt, Blind, Strootman, Lens, Wijnaldum, Depay, Klaassen, Promes.



Italia: Donnarumma; Romagnoli, Darmian, Rugani, Verratti, Immobile, De Rossi, Eder, Parolo, Bonucci, Zappacosta.