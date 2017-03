Il giorno dopo la clamorosa sconfitta contro la Bulgaria, Kevin Strootman striglia i suoi compagni dell'Olanda: "Siamo in una situazione drammatica, ieri sera siamo stati indegni di rappresentare l’Olanda. È un dato di fatto che stiamo giocando male, e io sono il primo. Ma non è colpa dell’allenatore, con lui abbiamo anche giocato delle buone partite. Dobbiamo tutti vergognarci perché non è possibile che la nazionale olandese tiri per la prima volta in porta al 44esimo. Adesso dobbiamo stare in silenzio e ricevere le critiche, è giusto".