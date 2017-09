Torna al successo l'Olbia, e lo fa battendo il Pontedera tra le mura amiche del "Nespoli". A margine del confronto, ecco il commento del tecnico gallurese, Bernardo Mereu, ripreso dai canali ufficiali del club militante in Serie C. "Non ho dormito cinque giorni dopo la sconfitta di Carrara, perché nel calcio ci può stare perdere, ma noi scendiamo in campo sempre e solo per vincere. Dovevamo dare una risposta sul piano caratteriale per difendere e dare valore al nostro lavoro quotidiano, ma poi, per fare la differenza, servono sempre cattiveria agonistica e quei requisiti che ti consentono di primeggiare anche sui palloni sporchi e vaganti. Quella sana ignoranza che ti dà concretezza".