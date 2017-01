Una Lazio senza tifosi: i dati sono impietosi, l'Olimpico è sempre più vuoto. i microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto il responsabile della comunicazione biancoceleste, Arturo Diaconale: "Io non ho nessuna difficoltà a rappresentare la Lazio, anzi sono onorato, anche perché sono un tifoso biancoceleste. I tifosi vogliono che Lotito se ne vada? La società è più che strutturata e la Lazio è costantemente nei piani alti della classifica. La società ha un progetto solido e un Presidente che in questi 12 anni ha portato risultati. La Lazio, in passato, per anni è stata in Serie B o nella parte destra della classifica della massima serie". E poi ancora i conflitti tra Lotito e il popolo laziale: "Il problema non è Lotito, c’è stata una assuefazione. Una parte della tifoseria della Lazio se non soffre non si diverte. E’ un problema di mentalità, anche se porti Messi così non si vince. Fa parte del DNA, è dal secondo dopo guerra che c’è questo pessimismo. La squadra sta facendo bene, non capisco tutto questo accanimento. Altri acquirenti? Nessuno si è mai fatto avanti. Anche perché con 10mila persone allo stadio nessuno verrà a comprare la Lazio". E la discesa dell'Olimpico nell'inferno gelato degli stadi vuoti continua.