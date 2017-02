Amarcord da parte di Luis Oliveira, che parlando a Radio Blu ha ricordato l'ex compagno in viola Gabriel Batistuta, che oggi compie 48 anni. In particolare vivo anche il confronto con Rui Costa: "Il cross per rete Bati contro Juve? Era un traversone sbagliato (ride, ndr). Ricordo di Bati? Sostituii il suo grande amico Baiano e nell'albergo del ritiro non parlammo molto. Poi, però, mi guadagnai la stima del Re Leone nello spogliatoio e oggi siamo grandi amici. Rui Costa? Ho mandato un messaggio a Rui, ma non mi ha mai risposto. Questa è la differenza fra un grande giocatore e grande uomo e ed un uomo che si comporta così".