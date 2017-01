In principio era Pol Lirola. Poi potrebbe essere Jordan Lotomba. È proprio quest'ultimo ad essere entrato nel mirino della Juve, che con lui potrebbe riproporre un percorso del tutto simile a quello che ha poi permesso allo spagnolo di diventare non solo uno dei giovani di maggior prospettiva della serie A, ma anche uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità dei vari Dani Alves e Stephan Lichtsteiner. Così, sotto traccia come sempre accade per quel che riguarda i giovani prospetti individuati in giro per il mondo, la Juve è molto vicina ad ingaggiare Lotomba per farne un altro Lirola. Ma chi è Lotomba?

ASSE COL LOSANNA – Si tratta di un esterno destro classe '98 capace di agire anche sulla fascia sinistra, da sempre nel giro delle nazionali giovanili della Svizzera e da tempo punto fermo del Losanna. Particolarmente caldo, infatti, l'asse che lega la Juve a questo club, come dimostrano i prestiti in di Blanco Moreno e Margiotta, ma anche l'ingaggio del centravanti classe '99 Andi Zeqiri per la Primavera. E proprio mentre si valutava l'attaccante, la Juve si era mossa già in tempi non sospetti su Lotomba: ala destra naturale, ormai da fine 2015 aggregato in prima squadra fino a diventarne un titolare fisso in questa stagione che il Losanna sta affrontando da neopromosso nella massima serie svizzera. Già sondato in estate, in questi giorni Lotomba (attualmente infortunato) è stato nuovamente contattato dalla Juve che ha chiesto informazioni al Losanna per provare a portarlo subito alla corte di Fabio Grosso in Primavera, nonostante la volontà del club che pur aprendo alla cessione pur preferendo trattenerlo almeno fino a fine stagione. Se a spuntarla fossero i bianconeri, ecco che per Lotomba si spalancherebbe l'opportunità di un progetto alla Lirola: al lavoro da terzino destro in Primavera per poi proseguire questa evoluzione tattica in prestito in una piazza gradita che sappia valorizzarlo al meglio. Il mercato di gennaio rimane quindi una finestra strategicamente fondamentale per la Juve, anche e soprattutto in ottica futura.



@NicolaBalice