Sono accorsi in più di mille, al 'Franchi', per il primo allenamento a porte aperte del 2017. Tanti tifosi viola che però hanno dovuto assistere subito allo stop di Borja Valero che ha subito una leggera distorsione alla caviglia ed ha lasciato lo stadio anzi tempo a bordo di un pulmino della Fiorentina. Assente anche Maxi Olivera per febbre. I tifosi della Fiorentina comunque approfittato delle porte aperte al 'Franchi' per celebrare con tanti cori il ritorno di Antognoni dopo lo striscione affisso fuori dal 'Franchi' per l'Unico 10 nella notte.