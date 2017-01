La campagna acquisti invernale della Juventus è iniziata in Cina e, a quanto pare, finirà in Cina. Agli albori del nuovo anno sembrava tutto fatto per Witsel, poi si è inserito il Tianjin Quanjian di Cannavaro:con il belga che decide di volare dritto da San Pietroburgo a Tientsin, otto milioni di anime affacciate sul Mar Giallo.La notizia è partita dalla Francia ed è rimbalzata velocemente in tutta Europa e a Torino, adesso, ci si interroga su quali potrebbero essere le prossime mosse nel caso in cui il brasiliano si lasciasse tentare da un'irrinunciabile offerta cinese.