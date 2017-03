Il campionato è fermo ma in casa Juve non si abbassa mai il livello di guardia tra la doppia trasferta di Napoli (che potrebbe essere vietata ai tifosi bianconeri) fino alla questione legata ai biglietti dello Juventus Stadium e che ha visto il rappresentante legale della Juventusparlare ieri di fronte alla Commissione Antimafia. IlBiancoNero.com ha avuto modo di parlare in esclusiva con, parlamentare Pd e Presidente dello Juventus Club Giovanni Agnelli Camera-Senato.“Il tema è uno e uno solo e mi sono espresso più volte anche a costo di non essere d’accordo, come non sono, con alcuni colleghi della Commissione Antimafia.