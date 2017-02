Claudio Onofri, ex giocatore del Genoa, ha parlato a Radio Crc della stagione del Napoli e di Hamsik e Mertens: ''Il calcio di Sarri è sempre stato bello, anche in tempi non sospetti. Adesso tutti gli riconoscono dei meriti, ma l’allenatore per diventare un ottimo maestro deve avere tante componenti. Deve saper parlare, essere uno psicologo e soprattutto deve dare un’identità precisa alla squadra che non è facile. Sarri, invece, anche all’Alessandria ha dato la sua identità e le sue squadre si riconoscevano sempre. Adesso, ovviamente sta migliorando perché ha più esperienza e giocatori che quando recepiscono le idee offrono uno spettacolo incredibile. Hamsik e Mertens sono due fuoriclasse assoluti, quel gol del belga con quel dribbling, non era per niente facile e non voglio togliere nulla a nessuno, ma questi due giocatori giocano con una naturalezza incredibile. Il Genoa è incattivito dalla situazione che vive, ma non è detto che lo sia in maniera negativa, anzi. Se lo spogliatoio è unito nei confronti dell’allenatore, il Napoli troverà una squadra aggressiva''.