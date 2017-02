Claudio Onofri è intervenuto a Lazio Style Radio per parlare della squadra di Inzaghi e di Rizzoli: ''Mi piace tanto Lukaku, anche se è vero che la fase difensiva deve impararla bene. Ha forza nelle gambe, velocità, buona tecnica, tutte queste cose ad inizio stagione mi facevano pensare che sarebbe diventato titolare. Forse esterno di centrocampo con una difesa a 3 giocherebbe meglio, più libero da compiti difensivi. Con il tempo dovrà recepire importanti automatismi come le diagonali e la copertura opportuna degli spazi. Comunque ha delle buone potenzialità e per questo continuo a credere che possa uscire fuori alla lunga. Devo fare i complimenti a Lulic. Sabato in diretta avevo detto che la fascia sinistra tra Radu e Lulic era un po’ povera dal punto di vista tecnico, invece il bosniaco ha fatto una grande partita. Il migliore è stato Biglia che ha strappato parecchi palloni agli avversari e poi una volta in possesso è il faro della squadra. In generale apprezzo squadre come la Lazio che cercano di capovolgere la nostra mentalità storica, basata sul prima non prenderle. Rizzoli sabato sera, al ristorante dopo la partita, ci ha detto di aver fermato il gioco perché con l’intervento cattivo va ignorato il vantaggio''.