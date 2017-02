Claudio Onofri, ex giocatore e allenatore del Genoa, promuove il centrocampista rossoblù, Diego Laxalt, ai microfoni di Radio Punto Zero: "Sì, lui è da Napoli: non sta attraversando un grande momento di forma, però è pronto per un club come quello azzurro". Il Napoli è sulle tracce del giocatore uruguaiano da un po': domani, in occasione della partita con il Genoa al San Paolo, sarà un osservato speciale.