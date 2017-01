Claudio Onofri, ex difensore di Torino e Genoa, a Lady Radio ha parlato così: ‘Kalinic in Cina è una grave perdita per la Fiorentina. Ha dimostrato una qualità eccezionale specie per l'accanimento con cui cerca di rubare palla ai difensori. E' un giocatore di grande livello e dunque una grossa perdita per la Fiorentina. Sarà difficile trovare un degno sostituto a gennaio. Gonzalo non rinnova? Perdita meno dolorosa di Kalinic. E' un giocatore di assoluto valore, certamente, ma le prestazioni di questa stagione hanno fatto intravedere un lento decadimento’.