Il più grande ostacolo nella pista che porta al terzino dello Schalke 04 Kolasinac per la Juventus si chiama Antonio Conte: l'allenatore del Chelsea, infatti, ha fatto sapere alla società di aver bisogno di un'alternativa valida a Marcos Alonso sulla corsia di sinistra e quello di Kolasinac rappresenterebbe l'identikit ideal per il tecnico pugliese. Come riporta Sky Sport, inoltre, l'ex allenatore bianconero conosce le strategie di mercato dal duo Marotta-Paratici e quindi vorrebbe giocare d'anticipo, cercando di portare a Stamford Bridge il bosniaco prima che la Juventus faccia le sue prime mosse: la dirigenza bianconera, in effetti, è vincolata dall'affair Evra, in quanto soltanto la cessione del francese permetterebbe a Marotta di presentare un'offerta concreta al club di Gelsenkirchen.