Si pensava, o meglio si sperava, che Kalinic potesse essere della partita domani sera a Roma e invece è stato lo stesso Sousa in conferenza stampa a spegnere ogni speranza perché il croato non partirà per la trasferta di domani. Così ecco che Babacar, dopo la prova opaca di Pescara, si candida per una nuova maglia da titolare e per lui sarà l’ennesima occasione da non buttare per dare una svolta alla sua stagione. E’ lui l'alternativa naturale a Kalinic ma deve convincere Sousa che comunque sta pensando anche a qualche sorpresa là davanti.