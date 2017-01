L’ex tecnico della nazionale italiana e del Milan Arrigo Sacchi ha sepolto l’ascia di guerra con Max Allegri elogiandolo direttamente dalle colonne de La Gazzetta dello Sport.



“Allegri – scrive Sacchi - ha compiuto un ottimo lavoro, ma la vera svolta forse è quella arrivata contro Lazio e Milan. Il calcio internazionale insegna che vince maggiormente chi pratica un calcio più positivo e coraggioso come Real Madrid, Barcellona e Bayern. Allegri ha compreso che non doveva accontentarsi e da allenatore capace e intelligente non solo ha cambiato sistema di gioco, ma ha mixato in modo mirabile tutto lo straordinario potenziale in proprio possesso. I bianconeri devono evitare di arretrare fino dentro l’area dove ogni errore o la bravura dell’avversario diventano fatali. Il pressing offensivo permetterebbe di bloccarli sul centrocampo e consentirebbe ripartenze corte contro squadre europee poco organizzate difensivamente. I bianconeri hanno tutto per vincere anche in Europa​.”