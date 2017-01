Quella di oggi è una giornata importante per il mercato del Torino: i dirigenti granata, infatti, incontreranno quelli del Chievo Verona per cercare di arrivare ad un accordo per far sì che Lucas Castro possa presto essere un nuovo giocatore della squadra di Mihajlovic.

Il Chievo chiede 9 milioni per il centrocampista argentino, il Torino non vorrebbe invece spenderne più di 6: nell'incontro di oggi pomeriggio i dirigenti granata cercheranno di limare la distanza tra domanda e offerta per arrivare presto ad un accordo. La società granata dovrà inoltre riuscire a battere la concorrenza della Roma che si è inserita nella corsa per arrivare a Castro.