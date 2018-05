“E forza Juve”. Così conclude Mehdi Benatia l'intervista a caldo ai microfoni di Rai Sport. Poco prima aveva compiuto l'elogio dell'essere juventino in questa Juve: tutti la criticano e lei vince sempre lo stesso, qui c'è gente che ha la voglia di vincere che scorre nelle vene. Ora questa mentalità è la sua mentalità, quella necessaria per non abbattersi né di fronte alle critiche né di fronte agli errori (“Dopo il mio errore di Napoli, sulla marcatura di Koulibaly, tutti i giornalisti hanno scritto che ero scarso...Oggi ci tenevo a dare una grande risposta per il mio gruppo, per i miei compagni. Ho dato il mio contributo ma niente di più”). Ne ha commessi in stagione, alcuni gravi e pesanti, a macchiare un cammino che lo ha visto imporsi su livelli finalmente da Juve con continuità nell'anno più difficile: quello in cui proprio Benatia è diventato strada facendo il vero erede di Leonardo Bonucci. Ed ora questa doppietta che di fatto è valsa la quarta Coppa Italia di fila sa tanto di riscatto personale, magari di definitivo passaggio di testimone nonostante la Juve stia lavorando per mettere a segno un grande colpo anche nel pacchetto centrale della difesa. Anche perché questi due gol sono arrivati proprio contro il Milan, aiutando i tifosi bianconeri a non dover assistere alla beffa delle beffe, quella di vedere proprio Bonucci alzar loro la Coppa Italia in faccia dopo aver già segnato un gol (vano) allo Stadium.

BONUCCI NEL MIRINO – E se Benatia con la sua mitraglia ha infiammato lo stadio Olimpico sponda bianconera, i tifosi della Juve avevano battezzato proprio Bonucci quale nemico carissimo da marcare stretto. Fischi e cori non propriamente di sostegno lo hanno accompagnato già durante la ricognizione sul terreno di gioco, quando per primo ha calcato il manto dell'Olimpico. Sempre fischi e cori ad hoc anche durante la partita, soprattutto a risultato acquisito: “Sciacquati la bocca, oh Bonucci sciacquati la bocca” e infine anche “Alzaci la Coppa, oh Bonucci alzaci la Coppa”. La ferita legata al suo addio non si rimarginerà forse mai nel cuore della curva Sud itinerante, un anno dopo nonostante i successi forse la Juve non è ancora riuscita a sostituirlo adeguatamente. La doppietta di Benatia proprio in questa partita può aiutare a voltare pagina una volta per tutte. Senza più voltarsi indietro una volta per tutte.