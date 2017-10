Il team manager della Nazionale, Lele Oriali, parla nel corso di un evento del 'Festival del calcio', in svolgimento a Firenze: "Penso il meglio possibile di questa Nazionale. Abbiamo la convinzione di andare al Mondiale. Siamo partiti con quell'obiettivo e ce lo abbiamo ancora adesso. Al sorteggio finendo nel girone con la Spagna pochi credevano che saremo arrivati prima degli spagnoli nel girone. Abbiamo fatto ottimi risultati fino ad adesso, siamo una delle nazionali che ha fatto piu'punti nei gironi e quindi non vedo perche' non debba essere ottimista per il futuro".



"Balotelli in Nazionale? Non sono il selezionatore - aggiunge Oriali -. Chiedete al c.t. . Non rispondo perche' qualsiasi cosa dicessi su di lui, verrebbe travisato. Dico solo che lo conosco avendolo avuto fin da piccolo all'Inter. Belotti? non sta bene, speriamo in un recupero lampo. Il ragazzo comunque sta facendo il massimo e spera di essere disponibile per gli importantissimi spareggi".



Oriali prosegue: "Mourinho? Il rapporto e' rimasto tale anche adesso, sta facendo bene. Ha qualita' importanti, che hanno portato l'Inter sul tetto del Mondo. E' bravo a coinvolgere tutte le persone che fanno parte dell'area tecnica. Non ci sono titolari, riservi e per lui e' importante anche il magazziniere. E' riuscito in due anni ad ottenere il massimo da noi. Un mese prima del Triplete, quando era in Portogallo, mi mando' un messaggio e mi disse:"Entreremo nella storia e vinceremo tutto. Federico Chiesa? Somiglia in maniera incredibile nelle qualita' e nel modo di giocare del padre".