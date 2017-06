Parlando ai microfoni di Radio Anch'io - Lo Sport su Radio Rai, Gabriele Oriali ha parlato del suo incarico come dirigente federale al seguito dell'Under 21 e del suo futuro: "Ho la fortuna di avere un buon rapporto con tutti e di essere stato accettato fin da subito. Mi stanno facendo ringiovanire: finché sentirò questa passione, continuerò".



EREDE IN CAMPO - "Giovani che mi assomigliano? Marco Benassi,gioca sempre con il cuore, è uno di quei giocatori che fanno il lavoro sporco ma di grande sostanza. In ogni caso, raramente abbiamo avuto un'Under 21 così: sono tutti titolari nei loro club e molti hanno pure già indossato la maglia della Nazionale maggiore".



SU DI BIAGIO - "Le critiche che ha ricevuto dopo il ko con la Repubblica Ceca sono normali in queste situazioni; per me, come allenatore farà strada. E comunque, arrivare con l'acqua alla gola è tipico dell'Italia, che poi a quel punto dà il meglio: mi auguro possa accadere anche con la Spagna".