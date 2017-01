Il brasiliano ex Milan e Real Madrid Kakà, in un'intervista concessa ad ESPN ha dichiarato: "Questo è il mio ultimo anno di contratto con Orlando City, ma devo iniziare a pensare il mio futuro partendo da una qualche idea, e la mia idea è di rinnovare il contratto con gli Orlando City e rimanere qui più a lungo,", il fantasista prosegue: "Non sappiamo cosa succederà durante questa stagione, se sarà una buona stagione per me o per tutta Orlando. Ma la mia prima idea è quella di rimanere qui ".



MLS, CAMPIONATO TOP - Parlando a FOX Sports inoltre, Kakà ha aggiunto di essere rimasto piacevolmente sorpreso della la sua esperienza in Major League Soccer, ed è per questo che vuole restare con Orlando ancora a lungo: "Avevo qualche pensiero per il campionato... ma quando sono venuto qui, è stato molto più di quanto mi aspettassi, in senso buono... la MLS diventerà uno dei top campionati al Mondo, ne sono sicuro, tutto lo fa pensare! Che organizzazione e che tifosi... Si, voglio restare qui il più a lungo possibile, davvero."



FANS FELICI - Anche se l'ex Pallone d'Oro ha ormai 34 anni, la notizia che prevede di prolungare è stata una Manna per i fans della franchigia Orlando City, E' sempre rimasto uno dei migliori giocatori del club dal suo arrivo e gioca un ruolo di leadership in campo e fuori. Kakà in precedenza aveva lasciato intendere che non avrebbe prolungato. Nel mese di novembre gli è stato chiesto per quanto tempo stava "pensando di giocare ancora", e lui rispose: "L'anno prossimo sarà il mio ultimo a Orlando.", sembravano esserci sirene dal Brasile, ma attualmente la medaglia si è capovolta.



SOLDI - L'unica postilla è che adesso il trequartista guadagna 7 milioni di dollari l'anno, pur facendo comunque ricavare molto al suo attuale club attraverso gli introiti dei vari sponsor a lui legati, c'è curiosità in America nel vedere se si ridurrà l'ingaggio, anche se nel passato aveva più volte dichiarato che non era negli States per soldi.