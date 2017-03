Corrado Orrico, ex allenatore oggi opinionista, parla così della Fiorentina a Radio Bruno: ‘Ormai l'unico obiettivo della Fiorentina è finire la stagione con dignità, rispettando chi paga il biglietto e la maglia. Già in tempi non sospetti avevo sottolineato una certa approssimazione nelle scelte e nei metodi di Sousa. Si sono usati termini più vicini alla politica che al calcio ma poi il campo non sbaglia mai. La Fiorentina non gioca mai da squadra, anche la vittoria sul Cagliari è arrivata da un'azione personale. I viola non arrivano al gol con azioni armoniche ma solo grazie ai solisti’.